Mathilde MERZOUG

Titulaire d'un BTS Assistante de Direction et disposant de deux années d'expérience, je suis de nature discrète, organisée, courtoise, j’effectue mon travail avec rigueur et rapidité.

Je suis disponible pour mettre mes compétences à votre service!



Mes compétences :

Dactylographie

Numérisation

Classement

Mise en page

Archivage

Accueil physique et téléphonique

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Ciel Paye

Ciel Compta

Microsoft Word