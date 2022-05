Mathilde MIALON

Membre de la Maison des Cadres d'Indre et Loire.

17 ans d’expérience en Ressources Humaines dont 5 ans en tant que RRH Généraliste.

9 années dans le secteur high tech & systèmes d'information critiques.

Mon parcours m'a permis d'acquérir les savoirs-faire suivants :

Gestion du recrutement,

Gestion des compétences et des mobilités,

Gestion de la formation,

Gestion des procédures de départ et des contentieux,

Organisation des élections professionnelles, mise en place et gestion des Instances Représentatives du Personnel,

Interface service Paye et Administration du personnel,

Veille et conseils juridiques en droit du travail,

Support et conseil aux opérationnels.



Retrouvez-moi sur LinkedIn.



Mes compétences :

Relations sociales & syndicales

Gestion des ressources humaines

Négociation

Conseil RH

Recrutement

Service client

Droit du travail

Gestion des compétences

Gestion de la formation