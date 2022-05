Mathilde MICONNET

Titulaire du DEME depuis 2012, j’ai eu l’occasion de travailler en tant que remplaçante. J’ai ainsi affiné mon positionnement, apporté un renfort à l’équipe et collaboré avec l’ensemble du personnel.



Dans le cadre de ma formation, j’ai effectué deux stages dans le secteur médico-social. Le premier au sein d’un foyer de vie, ce qui m’a permis de gérer un groupe, de repérer et de m’adapter aux rythmes de chacun. Le second, au sein d’un CHRS m’a mis en position de reférente, j’ai ainsi pu effectuer un suivi personnalisé.



Soiriante, dynamique et motivée. Je suis un élément moteur dans un établissement.