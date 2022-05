Mathilde MIGNARD

Chimie Organique

Synthèse organique, Synthèse de polymères, Micro-Ondes, Réacteurs

Techniques de purification : chromatographie sur colonne,

distillation sous vide, recristallisation, extraction, précipitation de polymères.

Analyse structurale : RMN, InfraRouge, UV-visible, LC-MS, GPC, HPLC

Akta Explorer, Analyses frontales (ioniques et protéiques).

Langues : Anglais : lu, écrit et parlé (TOEIC : 900)

Informatique : Environnement « Windows » : Word, Excel, Power-Point,

ChemDraw, IsisDraw, IsisBase, Unicorn, Primeview

Recherche Bibliographiques : SciFinder



Mes compétences :

Cosmétique

Recherche

Recherche et Développement

Synthèse

Synthèse organique