Mathilde MINNITI

Je suis diplômée du Master II Ingénierie et Ergonomie du Mouvement Humain spécialisée dans la prévention des risques professionnelles.



Aujourd’hui nous vivons plus longtemps, nous travaillons plus longtemps et nous connaissons de nouvelles méthodes de travail avec notamment l’usage des outils informatiques et le prolongement de la posture assise. Ces nouvelles méthodes de travail comportent des risques pour notre santé physique et psychologique, les TMS en étant la représentation la plus flagrante. Il est évident que la santé et la forme d’une entreprise dépend de celle des hommes et des femmes qui la compose : Nous devons donc aujourd’hui repenser notre manière de travailler et nos postes de travail.



L’ergonomie est une science qui place l’humain au centre de ses préoccupations, que ce soit en terme de santé, de bien être ou de performance. C’est une discipline qui est dans l’air du temps, qui fait évoluer les mentalités, le dialogue sociale et la vision de l’homme au travail, au sein d’une entreprise.



Ce rôle de conseil aux salariés et entreprises me semble très important. De plus la réglementation actuelle est très orientée SST avec le décret sur la pénibilité (manutention / rythme / postures contraignantes) qui est un gros enjeu entre ergonomie et entreprise.



Mes compétences :

Conception de produit

Gestion de projet

Interface homme/machine

Analyse ergonomique

Utilisation du tapis GaitRite

Analyse du mouvement

Statistica

Joomla

Pack office

Labview

SolidWorks

GANTT Project

MATLAB

Google sketchup