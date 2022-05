Mathilde MONTEIRO DELPIERRE

Pour être créatif et se distinguer, rien de tel qu'un profil singulier.



Mi littéraire, mi marketing - commerciale de tempérament - je me suis spécialisée dans la vente de prestations en BtoB.



Après un passage dans l'univers du conseil et des études - suite à mes collaborations chez BVA et KYU Associés, cabinet de conseil en management - j'évolue aujourd'hui dans l'univers web et mobile.



Par ailleurs, adepte de voyages et de découvertes, je maitrise l'anglais, l'espagnol et j'apprends le portugais. Ainsi, je suis très ouverte aux environnement multiculturels.



Comme je suis persuadée qu'entretenir son réseau professionnel est vital et enrichissant, si mon parcours/mes expertises vous intéresse, je reste à votre écoute pour échanger !



Mes compétences :

Pack office

Rédaction

Suivi de projet

Prospection

Digital

Veille média

Account management

Marketing opérationnel