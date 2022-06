Mathilde MORIEUX (MATHILDE MORIEUX)

Étant actuellement à la recherche dun emploi, je me permets de vous proposer ma candidature. Ponctuelle, rigoureuse et ayant le sens du contact, j'ai déjà eu l'occasion de travailler au contact de la clientèle. Je suis disponible du lundi au dimanche.



Titulaire d'un BTS Assistante de Manager, je sais informer, orienter les clients. Je maîtrise les logiciels de traitement de texte et des tableurs. Je sais rendre compte, répondre au téléphone, prendre du recul , jai une bonne communication orale et écrite. Motivation, rigueur et écoute sont les maîtres mots de mon comportement professionnel.



Je possède de 4 mois dexpérience en tant que secrétaire et de 7 mois dexpérience en tant que hôtesse de caisse. Je sais répondre aux appels téléphonique, gérer des dossiers, les archivés. Je suis autonome et organiser.



Souriante et proactive, mon objectif est de mettre à la disposition mes compétences et mes qualités pour dynamiser le service, mais principalement pour garantir la satisfaction des services proposés.