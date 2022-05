Mathilde NARUC

Férue de communication, organisée et rigoureuse, force de propositions et d’initiatives, j'ambitionne de trouver ma place auprès de spécialistes de la stratégie.

Après diverses expériences dans la grande consommation, je suis ouverte à tous types de projets.



N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Communication

InDesign

Photoshop

Rédaction

Gestion de projet

Mise en place de campagnes Emailing

Création graphique (book, plaquettes, etc)

Publicité

Création

Marketing