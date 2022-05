Je suis Mathilde Ndetta. j'ai fais des études de marketing commerce vente à l’université de Douala ou j'en ressort avec un master 1.

Au tout début, c'est à dire après l'obtention de mon baccalauréat j’étais perplexe à l’idée de faire du marketing. Mais aujourd'hui je suis heureuse et j’aimerais devenir plutard directrice marketing dans une entreprise et en parallèle donner des cours de marketing.

cependant, rappelons que l’expérience professionnelle contribuera en grande partie à l'atteinte de cet objectif car comme avait dit un philosophe "la théorie sans pratique est vide et la pratique sans théorie est aveugle". je compte sur vous pour m'aider dans ce sens.

je suis ouverte d'esprit ,travailleuse, assidu, j'aime le travail en équipe et très amoureuse du marketing.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel