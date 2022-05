Mathilde NEUMANN

Disponible immédiatement.



Mon parcours atypique a commencé par une formation de secréteriat (bac pro secreteriat obtenu) parsemé de différentes opportunités de stages m'ayant confortés dans le souhait de poursuivre dans cette branche. Mes choix personnels (familiaux) m'ont obligés à changer de voie afin d'allier une vie personnelle prenante et une vie professionnelle (coiffure).



Je souhaite à ce jour poursuivre vers mon premier choix afin de continuer vers ce milieu qui m'anime (mi-temps pour allier vie personnelle et professionnelle.



Le métier de la vente étant intimement lié à mes envies et compétences, une opportunité dans ce secteur serait pour moi un réel plaisir.



Mes compétences :

Accueil

Comptabilité générale

Coiffure

Vente

Gestion de caisse

Microsoft Office

Accompagnement

Suivi commercial et administratif

Fidélisation client