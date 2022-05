Mathilde NOËL

Au sein de S'PACE, agence d'architecture ayant développé une activité de conseil en environnement, je mène des missions d'AMO et de MOE Environnement et Développement durable pour des opérations d'aménagement (ZAC, éco-quartiers,...) et de bâtiment.



De formation initiale en aménagement du territoire et écologie, j'ai acquis au fil de mes expériences des compétences complémentaires en ingénierie environnementale pour l'éco-construction.

J'accompagne mes clients à chaque étape opérationnelle de leurs projets (stratégie et programmation environnementale, prescriptions techniques pour les marchés de travaux et les cessions de terrains, suivi des chantiers, sensibilisation des acteurs,...).



Au delà de la technique, je cherche aussi les moyens de développer dans les projets ce qui fera véritablement une vi(ll)e intense et durable pour demain : l'innovation, l'expérimentation, l'art en ville, les services socio-écosystémiques, l'économie sociale et solidaire, l'intelligence collaborative, le land art participatif,... (liste non exhaustive!).

Des concepts aux perspectives prometteuses qui n'attendent qu'à être révélées... Je reste donc attentive à toute opportunité pour développer des partenariats et des passerelles entre nos métiers.



Actus et projets :

Formation envisagée sur la démarche AEU V2 - ADEME

Projet de monter très prochainement une CIGALES (Club d'Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l'Epargne Solidaire) - en recherche de cigaliers potentiels

Dernière expo : Roy Lichtenstein à Beaubourg

Dernier livre : L'architecture du bonheur de A. De Botton

Dernière source de motivation : les appels à projets de Paris Région Lab



Mes compétences :

Management environnemental des opérations

Biodiversité urbaine

Méthode des Sociotopes

Assistance à Maîtrise d'Ouvrage

Aménagement durable et éco-quartier

Ingénierie environnementale du bâti

Réponse aux appels d'offres

Performance énergétique du bâtiment

Assistance à Maîtrise d'Oeuvre

Bilan carbone

Certification HQE

Certification HQE-Aménagement