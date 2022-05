Mathilde NOIRET

Mon objectif professionnel : obtenir un poste à responsabilités me permettant de mettre à profit mes connaissances et mes compétences, dans le but de participer activement à la pérennité d’un produit ou d’un service proposé par l’entreprise où j’évoluerai.



Mes compétences :

Windows

Internet

Photoshop

Indesign CS5

HTML

Vente

Microsoft Office

Marketing

Banque

Prospection

Management commercial

Développement commercial

Gestion administrative