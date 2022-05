Mathilde NUBLAT

Forte de 7 ans d'expérience, je suis actuellement juriste pour le Groupe Manitou, j'interviens en tant que support juridique des filiales en France et à l'international,



mon état d'esprit : collaborer, être investie, être force de proposition et travailler en toute transparence.

cursus : Master 2 droit des affaires, Master 2 droit économique, certificat de PI,

langues pratiquées :anglais et espagnol.



Expériences:

Expériences professionnelles approfondies en droit des affaires et des activités économiques tant au niveau international dans le secteur industriel (MANITOU Group) qu'au niveau national dans les services (Groupe Harmonie Mutuelles) et au sein d'entreprises du secteur agroalimentaire (Direction juridique du groupe GLON, Direction Régionale LIDL).



Domaines de compétence :

droit des contrats / Achat-Ventes internationales

droit de la distribution

droit de la concurrence

droit des sociétés

propriété industrielle

baux commerciaux

assurances transport

Contentieux et précontentieux

Consommation

E commerce

NTIC





Mes compétences :

Négociation

Droit

Industrie

Distribution

Automobile