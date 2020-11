Mathilde OCHS

Forte de mon expérience en direction de projets associatifs, j'ai acquis de solides compétences en direction et coordination de projet, depuis sa formulation et ses orientations politiques et stratégiques, jusqu'à son évaluation, en passant par les aspects financiers et juridiques, la recherche de financements, la mise en oeuvre et la conduite du projet, la logistique, la gestion des risques et de la sécurité, la direction d'équipe, la communication, la mise en place d'actions pédagogiques, la formation, le monitoring, la capitalisation et le développement.

J'aime entreprendre, structurer, innover, travailler à différentes échelles (locale, nationale, internationale...), coordonner des réseaux avec une multiplicité d'acteurs, et être confrontée au multilinguisme et au pluriculturalisme.

J'ai oeuvré pendant plus de 15 ans dans le milieu culturel, et me suis orienté depuis quelques années vers des questions sociales, géopolitiques, pour me spécialiser aujourd'hui dans la coopération internationale.

Ce qui m'anime: Etre au service des hommes et de la société, agir concrètement pour la réduction des inégalités, défendre les droits des hommes et leur émancipation, réinventer les moyens nécessaires au changement, construire une vision positive et durable du futur.

Maîtres mots : dialectique, émancipation, entièreté et audace !



Mes compétences :



Gestion, coordination et pilotage de programmes et projets

Analyse, identification des besoins, diagnostique, en lien avec les acteurs locaux

Conception de programmation et plannification stratégique : prospective stratégique, Gestion du cycle de projet; stratégie opérationnelle ; expertise sectorielle et approche intégrée ; enjeux transversaux.

Mise en oeuvre: organisation, plannification, sélection des bénéficiaires, logistique, ressources humaines et financières ; gestion des risques et de la sécurité ; gestion des stocks

Management d'équipe et ressources humaines : Coordination et animation d'équipe et de réseaux ; gestion des ressources humaines : identification des besoins ; recrutement ; gestion sociale

Evaluation et capitalisation : suivi et évaluation ; indicateurs ; évaluation d'impact

Communication, relations publiques : conception des documents et des outils de promotion ; relations avec la presse ; transmission et médiation ; animation d'évènements



Direction administrative et financière, responsable des financements

Gestion administrative et financière : cadre juridique et légal ; budget prévisionnel et suivi budgétaire ; contrats ; articulation budget / comptabilité ; plan comptable des associations ; analyse financière et budgétaire

Financements et partenariats publics et privés : prospection, ciblage, stratégie, veille ; dépôt des dossiers : concept note, proposals ; gestion des contrats ; règlementation et conformité bailleurs ; projets pluri-annuels et multi-bailleurs