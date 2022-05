Mathilde ORQUEVAUX

Ingénieur diplômée de l'ENGEES (Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'Environnement de Strasbourg) en juillet 2010, j'exerce ma spécialité en hydraulique fluviale depuis septembre 2010 au sein du service H2E (Hydraulique Environnement Eco-conception) d'Artelia Ville et Transport (anciennement Sogreah), à l'agence de Nantes.

J'ai ainsi l'opportunité de travailler, en tant que chargée de mission, sur des sujets variés tels que : des études de réduction de l'aléa inondation fluviale et maritime (diagnostic à l'état actuel et proposition de mesures de prévention et/ou de protection), études de dangers de digues et de barrages, élaboration de programmes d'actions de prévention des inondations, réalisation de DLE (Dossier Loi sur l'Eau) sur des projets impactant l'hydraulique des cours d'eau, conseil en gestion de crise, etc.

Pour cela, j'ai recours à la modélisation hydraulique (et/ou hydrologique) 1D, couplage 1D-2D, et 2D à l'aide de différents logiciles : Isis by Halcrow, Mike flood, Canoë, HEC-HMS, etc.

Je maitrise également les outils d'aide à la décision suivants : analyse coûts/bénéfices et analyse multicritères.



Mes compétences :

Barrages

dynamique

Etudes de dangers

Hydraulique

Hydraulique fluviale

Modélisation