Mathilde PACE

Éclectique par nature et passionnée d’actualité, je recherche un poste en tant que traductrice. Curieuse, sérieuse et motivée, mes compétences rédactionnelles me permettent de produire des traductions synthétiques, mais néanmoins précises. Dotée d’un fort esprit d’équipe hérité de mes diverses expériences associatives, je suis capable d’évoluer dans des environnements de travail variés et de partager par la même occasion ma bonne humeur naturelle.



Mes compétences :

Relecture

Révision

Synthèse rédactionnelle

Rédaction

Traduction italien français

Traduction de presse

Traduction technique

Traduction anglais français

Traduction