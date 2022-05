Mathilde PANIGHEL

Diplômée d’un master 2 responsabilité civile et assurances, je recherche actuellement un emploi de gestionnaire sinistres corporels.



Mes différentes expériences m’ont permis de faire une immersion dans le monde professionnel et de confronter mes connaissances théoriques dans le cadre de la gestion concrète de dossiers. J’ai ainsi été amenée à travailler en équipe, face à différents interlocuteurs et à analyser et gérer en toute autonomie des dossiers d’indemnisation de dommages corporels.



Mes compétences :

Droit du dommage corporel

Droit civil

Responsabilité civile

Recours contre tiers

Droit privé

Droit des assurances

Microsoft Word

Microsoft Excel