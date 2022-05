Mathilde PAREDES

Sportive et curieuse de nature, je maitrise 4 langues vivantes et dispose de plusieurs expériences réussies dans la vente, le marketing et l'évènementiel, en France et à l'international.

Aujourd'hui, je m'épanouis pleinement chez Décathlon, où je peux allier ma passion du sport à ma passion du commerce et du management.



- Français: langue maternelle

- Anglais: courant (Toeic: 935)

- Espagnol: bilingue (double nationalité)

- Russe: niveau scolaire (Baccalauréat Option Russe, 3 ans)

- Chinois: notions (certificat officiel, 6 mois de cours)



Mes compétences :

Athlétisme

Communication

Communication - Marketing

Evénementiel

HandBall

Hôtesse

Logistique

Marketing

Organisation

Organisation événementiel

Production

Promotion

Relations publiques

Sports