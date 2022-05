Je m'appelle Mathilde Parrot et je suis une étudiante de 21 ans, actuellement en deuxième année de DCG à l'institut Limayrac à Toulouse suite à l'obtention de mon BTS Comptabilité et Gestion dans le lycée Clément Marot de Cahors. J'ai choisi cette formation suite à l'obtention de mon BAC ES, option Maths, dans le but de devenir comptable en cabinet dans le futur. Sérieuse et appliquée, je suis prête à fournir les efforts nécessaires afin de réaliser la meilleure prestation possible. Je suis aussi ponctuelle et attentive ainsi que prête à m'adapter, afin de m'intégrer et de répondre aux attentes de mes supérieurs au mieux de mes capacités.



Mes compétences :

Comptabilité

Lettrage

Traitement de texte

PGI

Tableurs

Droit du travail

Management

Economie

Fiscalité

Mathématiques