Mathilde PATERSON - DE ROCQUIGNY

* Depuis février 2015 (Bangkok, Thaïlande): Journaliste et rédactrice indépendante



- Auteur de livres pour enfants:

----- Ulysse, petit expat / Sortie en janvier 2017, 700 exemplaires vendus en un an surArray

----- Ulysse est polyglotte / À paraitre en décembre 2018



- Blogueuse @ My tailor is an expatArray

Le blog humoristique et décalé sur les expatriés français / Sortie du livre My tailor is an expat, une bonne dose d'expatriation en juin 2017



- Fondatrice, responsable et rédactrice pourArray , le webzine des familles expatriées



- Journaliste pourArray



* Dec 2013 - Janvier 2015 (Bangkok, Thailande):

Chambre de Commerce Franco-Thaï - Responsable Services Membres et Communication



* Sept 2010 - Sept 2011 (Bangkok, Thailande):

UNESCO - Information and Knowledge management Unit

Stratégie de communication en ligne / Contenu web / Réseaux sociaux



* 2006-2010 (Paris, France):

Publicis Consultants / Verbe

Chef de projet puis Consultante

Stratégie et outils de communication print et web



* 2005 (Sanaa, Yemen):

CNRS - Centre francais d'archéologie et de sciences sociales de Sanaa

Responsable d'édition, maquettiste



* 2003 - 2004 (Mexico, Mexique):

www.lepetitjournal.com

Journaliste web



* 2001 - 2003:

Revue Légipresse (mensuel de droit des médias)

Assistante d'édition et de communication



Mes compétences :

Communication

Médias sociaux

Rédaction web

Conception-rédaction

Rédaction