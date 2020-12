Mathilde PELLEGRIN

Etudiante en M2 Management Administration des Entreprises à l'IAE de Perpignan, je suis à la recherche d'un stage d'une durée de 4 à 6 mois entre le Lundi 5 Avril et Septembre 2021 (inclus) pour valider mon diplôme et me lancer définitivement dans la vie active, sur le bassin Toulousain.



Profil et parcours atypique : Vente de produits ou de services, en b to c comme en b to b, chargée de communication, organisation d'évènements ( du voyage d'étude au séminaire en passant par les concerts), je me passionne pour les domaines qui touchent au marketing, au management tout en gardant à l'esprit que c'est la ressource humaine la plus rare et précieuse pour chaque entreprise.



Je suis dynamique, organisée et rigoureuse, mais aussi créative et communicative. J'aime relever les défis et apprendre chaque jour des autres pour m'améliorer. Pour en apprendre plus, n'hésitez pas à me contacter !