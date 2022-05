Mathilde PHILIPPE-SERRA

Madame, Monsieur,

Ayant déménagé depuis peu sur NANCY, je suis actuellement à la recherche de nouvelles opportunités, je me permets de vous proposer ma candidature.



Mes qualités relationnelles et ma diplomatie font partie des atouts que j'aimerais mettre à votre service. Très investie dans mes missions passées, j'ai représenté l'image de l'Eau Vive, une boutique bio , développant mes compétences sur le secteur de la vente/cosmétique.

Alliant écoute et argumentation, j'ai toujours du convaincre mes interlocuteurs et ai ainsi développé mon sens de la négociation, ainsi que ma relation avec les clients.

J'ai également effectué le suivi du chiffre d'affaire du rayon cosmétiques au travers de la mise en place Kpi's hebdomadaires.



Je recherche un travail dans lequel mes compétences professionnelles mais surtout le secteur qui me passionne pourront s'exprimer pleinement.

En effet, étant très intéressée et impliquée dans l’application des principes de la Naturopathie depuis petite grâce à ma famille.

J'ai suivi une formation de Naturopathe à l'A.E.M.N ou j'ai pu étudier la cosmétique et effectué des stages dans la vente ainsi que des consultations qui m'ont permis de mettre en application mes connaissances.



Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, je suis disponible pour vous rencontrer lors d'un entretien à votre convenance.



Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word