Mathilde PINEAU

Issu d'une formation BAC +5 à l'IFAG Angers avec un diplôme " Responsable Opérationnel de Centre de Profit" , et précédemment une licence en Contrôle de Gestion , j'exerce depuis 5 ans en tant que Contrôleur de Gestion Région , Intermarché Région Parisienne.

Je réalise le budget et ses atterrissages , les indicateurs mensuels de la région , la mise en place d'outils pour la valorisation des points de vente et leur santé financière.



Mes compétences :

Comptabilité

Contrôle de gestion