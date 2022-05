Mathilde PIZEL

De nombreux déménagements, une scolarité géographiquement mouvementée, des années lycées dans l'ambiance d'apparence figée mais tellement moderne des maisons d'éducation de la légion d'honneur: voici en quelques mots un résumé de mon parcours scolaire.



Condenser les deux années de classe prépa PTSI PT en deux expressions correspondrait à ce descriptif:

"apprendre à apprendre" & "constituer une caisse à outils scientifiques et techniques à utiliser à bon escient et selon les besoins"



Ensuite si l'ENSAIT rime pour beaucoup avec chaussette elle s'associe pour moi à : une solide culture du textile technique, un semestre en allemagne, un toeic, une implication forte dans la vie étudiante, une ouverture vers la grande distribution, la notion d'écocitoyenneté et la volonté de connaître la totalité de la chaîne logistique et des processus liés à un produit.



Pour conclure mon parcours étudiant et m'insérer progressivement dans la vie professionnelle, le master était un excellent tremplin car j'en sors formée dans le domaine de la logistique et intéressée par un nouveau domaine la maintenance industrielle.



Le monde ferroviaire est très vaste et offre de nombreuses opportunités et est surtout un moyen de satisfaire ma curiosité.

Il me semble alors certain dans un contexte d'industrialisation de la maintenance et la mise en place de processus de planification et de surveillance de flotte, et surtout en occupant comme premier poste, un poste Méthodes, que je suis en mesure de continuer à apprendre.



Mes compétences :

Allemand

Bio

Éthique

Industrialisation

Industrialisation Méthodes

Logistique

Maintenance

Management

Management de projet

Management projet

Methodes

Planification

Process

Textile

Textiles

Textiles techniques