Diplômée du Master 2 Finances Internationales de l'ISAFI Marseille en spécialité Management de Projets internationaux, je recherche un poste dans le management de projets, le marketing international.





Dynamique, sérieuse et désireuse d'apprendre, je souhaite intégrer une entreprise qui me permettra de mettre en application mes connaissances théoriques et d'enrichir mes expériences professionnelles pour entrer sur le marché du travail.



Je reste à disposition pour d'éventuels renseignements concernant mon parcours et mes motivations.



Très cordialement.



Mathilde Portal

0672304191



Mes compétences :

Gestion

Management

Vente