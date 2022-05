Mathilde POTIGNON

Récemment diplômée d'un master de psychologie spécialisé en neuropsychologie, je suis à la recherche d'un emploi dans le domaine de la rééducation neurologique. Ayant réalisé plus de 950 heures de stage dans différents centres de rééducation neurologique, je possède les connaissances et les compétences nécessaires à l'évaluation et la prise en charge des patients cérébrolésés. Du bilan neuropsychologique, en passant par la réhabilitation cognitive, le soutien psychologique, la réinsertion socio-professionnelle, l'accompagnement des familles et l'implication dans le travail d'équipe, mon travail est axé sur la potentialisation de l'autonomie des patients à leur sortie du centre.

Dynamique, motivée, et mobile, je suis donc à la recherche de mon premier poste.