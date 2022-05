Mathilde PREMORVAN

Forte de différentes expériences professionnelles dans le bâtiment, j'ai développé de nouvelles compétences, que j'ai su mettre au service de mon métier, designer d'espace. Concevoir, créer des volumes tout en liant contraintes de terrain et envies de clients, sont des qualités que j'aime mettre en oeuvre. J'apprécie le fait d'apprendre chaque jour de mon métier, qui pousse toujours un peu plus ma curiosité. Je suis ainsi très hétéroclite dans mes goûts, j'affectionne à la fois les affiches travaillées de MUCHA, et le minimalisme de OKI SATO. ​​



Mes compétences :

AutoCAD

3D Studio Max

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Artlantis

Sketch up