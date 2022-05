Mathilde QUESMEL

Bonjour, je m'appelle Mathilde je recherche un poste de Généalogiste. Comment j'ai connue cette profession ?



C'est grasse à une précédente expérience dans le monde du notariat ou j'ai découvert ce métier qui à l'aire plus que fascinant, et voila pourquoi aujourd'hui je vous contacte car ayant quitté mon emploie maintenant je souhaiterait découvrir, apprendre et voir d'autres horizon dans le monde fermé de la généalogie.



JE SUIS PRÊTE A FAIRE PARTIE DE L’ÉQUIPE !



Bonne journée,