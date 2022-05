Mathilde RAOUX-ROMAIN

Dotée d’une faculté d’adaptation et ayant le sens des responsabilités, de l'organisation et de la rigueur, mes expériences au sein d’établissements privés et publics me permettent d’appréhender au mieux l’analyse financière et la gestion des risques.



J'ai pu mettre en œuvre mes capacités relationnelles et d’écoute dans divers établissements bancaires. Ces conditions indispensables à toute relation durable, m’ont donné la possibilité de développer les compétences commerciales nécessaires à l’exercice des métiers de la banque et de l’assurance.



Je me tiens à votre disposition pour nous entretenir plus avant de mes motivations et atouts.