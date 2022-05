Après avoir obtenu un Master Tourisme et Développement Durable des Territoires, j'ai pour projet de travailler auprès d'associations, d'institutions ou encore d'entreprises privées qui ont a coeur cette démarche de cohérence entre la culture et les société, l'environnement et l'économie.



Mes compétences :

Gestion de projet

Développement durable

Développement territorial

Techniques touristiques

Accueil physique et téléphonique

Communication évènementielle

Recherche documentaire

Tourisme