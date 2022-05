Mathilde RÉCHARD

Bonjour,



Etudiante en M2 Management des Entreprises du Secteur de la Santé à L’IAE de Lille, je rechercher actuellement un stage d’une durée de 2 à 6 mois.



Pharmacien par ma formation de base, le M2 MESS me permet d’acquérir une double compétence, et de diversifier et enrichir mes connaissances et compétences dans le domaine de la gestion et du marketing appliquée au domaine de la santé.



Je suis très intéressée par un stage me permettant de développer cette double compétence. Ainsi, les domaines m’intéressant particulièrement sont ; grossistes répartiteurs, groupements de pharmacies et les institutions impliquées dans la prévention et la promotion de la santé.



Vous pouvez me contacter par mail mathilde.rechard@gmail.com pour des informations complémentaires.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Statistiques

Microsoft PowerPoint

Adobe Photoshop