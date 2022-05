Mathilde REIX

J'ai suivi l'an dernier une licence en Management du Sport (3ème année de STAPS) à l’Université de Montpellier. J’ai obtenu une licence d’Information-Communication à l’Université Lumière Lyon II en 2012, ainsi qu’une licence professionnelle à l’université Paul Valéry Montpellier III l’année suivante, Stratégies et Développement des Métiers de l’Information. A la suite de cette licence professionnelle, j'ai été attachée de presse pendant deux ans à Paris.



S'en est suivi mon entrée en mars 2015 chez Osteocrew, en tant que chargée de communication, avec une nouvelle fonction de secrétaire à l'automne suivant. Ce collectif propose une assistance ostéopathique sur des événements sportifs en tout genre.



Je m'investis beaucoup dans mon club de handball (Olympique Grand Avignon Handball) en développant la communication externe, notamment digitale, la recherche de sponsors et le recrutement de licenciés, qui me semblent être des points forts dans un club avec une équipe masculine en niveau nationale 2 et une équipe féminine niveau pré-national. Cette saison, je me suis fixée pour objectif de développer la communication interne.



Ces expériences m'ont permis d'avoir une meilleure appréhension de l'univers de l'événementiel, mais également de ceux du sport et du milieu associatif.





Dynamique et organisée dans mon travail, j'arrive facilement à m'intégrer, j'ai le sens du contact et j'aime travailler en équipe.



Au plaisir de vous rencontrer



Mes compétences :

Rédaction communiqués et dossiers de presse

Systèmes d'exploitation Windows/Mac OS

Pack Microsoft Office

Réseaux sociaux

Pack Open Office

Elaboration de revues de presse

Relations presse

Relations publiques