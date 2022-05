Mathilde RENARD

Actuellement en Master 1 spécialité Commerce International, Logistique et Achats, je suis à la recherche d'un stage de 4 à 6 mois à compter d'avril 2015 dans les domaines du commerce, développement, achats, à l'internationale.



Je cherche à acquérir une expérience significative et intégrer plus en profondeur le marché du travail tout en mettant à la disposition d'une entreprise les compétences que j'ai acquises lors de ma formation et de mes expériences passéees.



Motivée, capable de m'adapter et de faire preuve d'autonomie, je suis particulièrement intéressée par les secteurs du luxe, de la mode et de la beauté, des voyages et du tourisme.



Je suis à votre disposition pour plus d'informations.