Mathilde RESPLANDY

Goût du relationnel

Richesse des expériences en événementiel

Dynamisme et motivation à toute épreuve



-Anglais couramment parlé et écrit : étudié depuis 13 ans, séjour au Royaume-Uni et une expérience professionnelle de 3 mois en Irlande.

-Espagnol couramment parlé et écrit : étudié pendant 12 ans, 4 années vécues en Andorre, 1 année d’études et un stage de 11 semaines à Madrid (Espagne).

-Croate, parlé et écrit (scolaire) : Diplôme Universitaire et 3 séjours en Croatie, 2 en Bosnie-Herzégovine et 1 en Serbie.

-Connaissance du Pack Office XP.

-Membre du comité des fêtes de Cabanes de 2000 à 2006 : organiser des évènements, travailler en équipe, organiser et animer un atelier de peinture pour enfants.



Mes compétences :

Assistant chef de projet

Chargé de mission

Chef de projet

Evénementiel