Titulaire d’un MBA 2 en Management des Ressources Humaines ainsi que d'un Master 2 en Psychologie du travail mention évaluation, j'ai ainsi aujourd'hui l'ambition de trouver un poste de chargée de missions RH ou de RRH.



Si j’ai l’opportunité de rejoindre votre équipe j’aurais à cœur de m’investir et de mettre à contribution mes compétences afin de mener à bien les missions qui me seront confiées. D’autre part, Je pense également pouvoir mettre au service de ce poste un très fort investissement et une autonomie dont j'ai déjà fait la preuve au cours de ces dernières années et qualités reconnues par mes responsables.

Réactive et polyvalente, j’ai pu m’investir aussi bien dans des missions associées aux Ressources humaines, au recrutement, qu’à la psychologie du travail.



Rigoureuse, dynamique et force de propositions, n'hésitez pas à me contacter dans le cadre d'une proposition d'un poste en Ressources Humaines.



Mathilde Rigal



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel