Mathilde RIVOIRE

Formée à l 'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, je suis graphiste depuis une vingtaine d'années, avec une expérience forgée en grande partie dans le domaine de la mode et des cosmétiques.

J’ai évolué progressivement vers le webdesign pour en faire aujourd’hui mon activité principale, avec des compétences qui me permettent de gérer un projet seule, ou accompagnée par des développeurs si nécessaire.

Je suis en mesure aujourd'hui de vous proposer un accompagnement complet dans la mise en place de votre site web, qu'il s'agisse d'un site vitrine ou d'un site e-commerce....





SERVICES : identité visuelle, web, édition



IDENTITÉ VISUELLE

Création identité visuelle

Déclinaisons sur tous supports, aussi bien en ligne ( site internet, e-mailing... ), qu'imprimés ( carte de visite, plaquette, catalogue, flyer... )



WEB

Site vitrine

Blog

Site e-commerce

E-mailing

Responsive design



ÉDITION

Conception et impression tous supports de communication

Aide au choix avec des exemples concrets :

choix de papiers, de grammages, de types de produits...



AVEC

Une solution adaptée à chaque demande, une équipe modulable en fonction des projets.





CLIENTS

Élysée Montmartre, Total, E-commerce academy, HKS productions, Les Fleurs, Anfray&Anfray, Pas de samedi sans bigoudi, Grizzly Chéri...

Carrefour, La Redoute, Fischer Price, Jet... par ‘lintermédiaire du bureau de style Peclers.

Galeries Lafayette. Monoprix.

Lancôme, Vivienne Westwood, Chopard, Lirikos, Courrèges, par l’intermèdiaire de l’agence Pi Design.

Etam, par l’intermèdiaire de Logo Graphic Studio.

Levis, Haase, Snauwert, Babygro, Lingelor, La Hutte, Fassianos, par l’intermédiaire du bureau de style Poisson Rouge.

Editions Hachette.

Et d’autres...



Et d’autres...



Mes compétences :

Design graphique

Webdesign

Identité visuelle

Wordpress

E-commerce

HTML 5 CSS 3

Ergonomie, UI design