Mathilde ROGERS

Je suis actuellement en dernier semestre de Master en International Business à l'IESEG school of Management. Je viens de l'Ile Maurice où j'ai passé mon Baccalauréat français et je vie en Europe depuis maintenant 5 ans. J'ai effectué un "Bachelor of Sports and Exercise Science" à l'university of Bath au Royaume-uni suivi d'un stage en e-business dans l'industrie du voyage a Londres.



Mes compétences :

SPSS Statistics

Microsoft Office

SPSS

EU Relation Management