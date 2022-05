Mathilde ROL-TANGUY

Mes larges compétences acquises pendant 12 ans au sein d’une des premières agences françaises d’ingénierie culturelle peuvent être utilement exploitées pour des missions de conseil auprès de collectivités ou de structures, pour des missions d'accompagnement de projets au plus près des acteurs de terrain.

Je suis particulièrement intéressée par les projets à la croisée de la culture et de l'économie sociale et solidaire, en connexion avec d'autres secteurs : le champ des possibles est vaste pour répondre aux enjeux actuels de notre société en mutation.

La culture ne peut être considérée aujourd'hui comme un domaine isolé des autres politiques publiques et les liens avec les autres secteurs d’intervention doivent être renforcés – social, éducatif, économique, développement local, politique de la ville. Pour cela, il s’agit d’instaurer un travail en transversalité qui met en relation les acteurs, d’affirmer une volonté de privilégier les projets et actions construits selon une approche croisée.

C'est pourquoi je me positionne sur un rôle d’interface et de médiation entre les différents intervenants.



Mes compétences :

Définition stratégique des politiques publiques

Développement de projets culturels

Création d'équipements culturels

Concertation

Stratégie territoriale

Gestion de projet

Programmation architecturale

Estimation financière de projets