Vous recherchez une visuel merchandiser soucieuse de satisfaire des clients toujours plus exigeants et capable de s'adapter à des tâches très variées ? Je suis donc la personne qu'il vous faut pour valoriser l'image de votre entreprise et contribuer à la qualité d'image de celle ci !



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Merchandising

Internet