Mathilde SARI

Mon parcours professionnel dans le milieu culturel trouve ses racines dans des pratiques artistiques variées (theatre, ecriture, arts plastiques), dans la réflexion et la recherche au cours de mes études d'Arts du spectacle à l'Universite de Caen Basse-Normandie, mais avant tout dans l'écriture, la réalisation, le montage de nombreux projets audiovisuels et collaborations artistiques avec la conviction que la culture est un formidable vecteur d'émancipation individuelle et collective.



Aujourd'hui je travaille en Freelance sur différents projets artistiques en tant que Réalisatrice, Monteuse, Vidéaste, créant et animant également des ateliers culturels



// Je vous propose de découvrir quelques uns de mes travaux.



Mes compétences :

Monteuse

Vidéaste

Réalisatrice