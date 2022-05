Mathilde SAUVAGE

Passionnée par le secteur de la communication d'entreprise, j'ai obtenu mon Master 2 Information et Communication en 2015. J'ai pu développer mes compétences en conception-rédaction d'écrits d'entreprise, en réalisation de supports de communication visuels et audios, en pilotage de projet, ainsi qu'en marketing.



De nature dynamique, organisée et à l'écoute, j’ai appris à être encore plus rigoureuse et précise dans mon travail à travers mon vécu professionnel, mais aussi grâce à mon année de visa working holiday en Nouvelle-Zélande.



Maintenant c'est à vous, découvrez mon parcours !



Mes compétences :

Bon relationnel