Mathilde SERIN

Cela fait maintenant près de 10 ans que je travaille dans l'entreprise qui m'a formée. J'essaie de faire mon travail de manière motivée et passionnée, mettant un point d'honneur sur la qualité finale de l'exécution, ainsi que celle de chaque phase intermédiaire.

Le relationnel entre les différents intervenants (entreprises, MO, concessionnaires...) et un suivi détaillé du chantier me semblent faire partis des clés du bon déroulement d'une opération et de la qualité finale de celle ci.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Logiciel de planning: Fast-track schedule 10

Adobe Photoshop