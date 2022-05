Mathilde SERVOIN

Après obtention de mon BTS Tourisme et après plusieurs expériences significatives dans le domaine touristique, pour lequel je porte un réel intérêt, je suis motivée et déterminée à relever encore et toujours de nouveaux challenges.

Je saurai mettre à disposition de mes futurs collaborateurs tout mon sérieux, ma disponibilité, mon dynamisme et mon enthousiasme communicatif dont je sais faire preuve.



Mes compétences :

Microsoft Word, Power Point, Office, Excel

Logiciel amadeus Air, rail, hôtel