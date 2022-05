Mathilde SIGNOLLE

Je me présente; je m'appelle Mathilde. 23 années au compteur, qui ont été rythmée par 5 années d'études intensives mais passionnantes, de nombreuses représentations théâtrales qui m'ont appris un tas de choses, 2 années d'entrepreneuriat (comme un saut dans le grand bain), 1 an et demi dans un grand groupe de communication, un mémoire sur le Made in France libérateur pour ma plume et ma curiosité, 1 saut en parachute (comme un deuxième saut dans le grand bain) et enfin, un voyage en Ecosse qui a marqué mon esprit.



Autodidacte, rigoureuse et travailleuse, j'aime la polyvalence et les ambiances de travail sérieuse et sereine.



Mes rêves ? Être moteur de beaux projets professionnels et avoir la chance de jouer au Festival d'Avignon.



Mes compétences :

Evénementiel

Rigueur

Communication

Rédaction

Autonomie professionnelle

Prise d'initiatives

Polyvalence

Créativité

Détermination

Esprit d'équipe

Photographie