Mathilde SIMON

Je suis actuellement en première année de DUT dénie biologique, option Industrie Alimentaire et Biologique, à l’université de Bordeaux, sur le site de Périgueux. Dans le cadre de mes études, je suis à la recherche d’une entreprise pour un contrat de professionnalisation. Cet apprentissage se fait en partenariat avec l’IFRIA que se situe à Talence. Cela me permettrai de découvrir le métier que je souhaite exercer après mes études, et de confirmer mon projet professionnel personnel qui est de travailler dans une entreprise agroalimentaire, et spécialement dans le secteur de la qualité.

Je suis attentive et rigoureuse, j’ai la capacité de m’adapter à n’importe quelle situation. Je me donne pleinement dans les tâches que l'on me donne. Faisant du sport en équipe et de la musique dans une harmonie, je saurais donc en capacité de pouvoir travailler en équipe. Je possède le permis B et je suis donc mobile géographiquement pour être présente en temps et en heure sur mon lieu de travail.



Mes compétences :

Communication et écoute

Contact avec les personnes

Esprit d'équipe

Travail de groupe

Autonomie