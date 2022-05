Mathilde SIMOND

Actuellement, en année de césure, je suis à la recherche d'une entreprise pouvant m'accueillir pour ma prochaine année d'étude, afin d'y réaliser mon année d'alternance.



Je suis une personne d'assidue, motivée, qui n'a pas peur des défis, apprécie le travail d'équipe et intriguer par le domaine du marketing et de la communication, ce domaine que je compte découvrir en plus approfondit grâce à ma prochaine année d'étude.