Mathilde SIRONNEAU

Mon intérêt pour la compréhension de la personne en développement, ma formation en Psychologie de l'enfance et de l'adolescence et mon parcours professionnel, ont participé au perfectionnement de mes compétences et connaissances cliniques et psychopathologiques des troubles du développement de l'enfant, de la naissance à l'adolescence, dans sa famille et son environnement social, leur évaluation et leur prise en charge.



J'envisage le travail du psychologue en lien avec une équipe pluridisciplinaire, au sein de structures spécialisées dans le domaine de la petite enfance, de l'enfance, de l'adolescence et/ou de la famille.



Mes compétences :

Observation clinique

Entretien clinique

Bilan psychologique

Travail en équipe

Adaptation