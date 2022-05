Mathilde SOUBAYA

Actuellement en Bachelor Management et Gestion des entreprises, je souhaiterais poursuivre mes études au sein de votre entreprise en alternance pour effectuer une 4ème année en Master spécialisation Management Stratégique.



Le marketing est une discipline à mon sens attractive tant par sa diversité que par le but qu’elle poursuit à savoir, celui de comprendre et répondre aux besoins d’autrui au sein d’une structure. En outre, il s’agit d’un domaine qui offre des perspectives d’avenir à des échelles plus vastes qu’à l’échelle nationale.



J'espère pouvoir intégrer un service marketing afin d’élargir mes compétences professionnelle, d’apprendre davantage et d’étendre mes connaissances.



Mes compétences :

Polyvalente

Rigoureuse

Aisance relationnelle