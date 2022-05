Mathilde SOUSSI

Dotée d'une formation en architecture et d'une maîtrise en art et technologie de l'image, je cultive, grâce à ma pratique photographique, mon goût pour la composition, le cadrage et ma vision personnelle du monde qui m'entoure.



C'est pourquoi j'ai décidé, avec Corentin Jaffré, de créer Poka, réunion complémentaire et plurielle de deux graphistes enthousiastes spécialisés dans la conception et la réalisation de perspectives et films d'animation pour l'architecture, l'industrie et la promotion immobilière.



Je vous propose de prendre quelques secondes dans votre emploi du temps pour aller consulter nos réalisations en image sur :

http://www.poka.fr

http://www.mathildesoussi.com



Mes compétences :

images de synthèse et graphisme