Mathilde TANCHE

De formation commerciale depuis l'âge de 12 ans (en famille pour commencer) je suis une passionnée du relationnel et des objectifs.

La manière d'y arriver dans le respect de chacun est pour moi primordial.

En tenant compte des acquis, donc des forces ou des faiblesses de chaque individu, il est très simple pour moi de faire progresser une équipe et donc un résultat.

De nature travailleuse et potentiellement humble, je sais me remettre en question et évoluer selon les besoins.

Mon parcours est atypique mais toujours en perpétuel évolution. Je possède seulement une très grande polyvalence et connaissance dans les domaines de travails souvent réservés aux hommes et souvent réservés aux femmes.

J'aime cela et surtout j'aime travailler avec les Hommes ou pour bien-sur.



Mes compétences :

Commerciale

Manager

Technico commerciale